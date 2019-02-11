كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:35 صباحاً - كوت أوف سايد - السيدة العجوز تسعى لضم صلاح مقابل 200 مليون يورو
كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.
ويعتبر صلاح، حاليا، من أفضل اللاعبين في عالم الكرة، بعدما بصم على أداء استثنائي منذ الموسم الماضي.
وقال المصدر إن رونالدو و"قادة" النادي منحوا إدارة يوفنتوس الموافقة من أجل الشروع في التفاوض مع ليفربول ولاعبه صلاح، البالغ من العمر 26 عاما.
وتابع "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".
يشار إلى أن الصفقة إن تمت ستجعل صلاح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو ، وقبل الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى سان جرمان من موناكو مقابل 182 مليون يورو.
وعاد صلاح، السبت، مرة أخرى إلى التهديف، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه أمام بورنموث في الجولة الـ25 من البريميرليغ.
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ويبدو أنه على طريق الاحتفاظ بلقب هداف "البريميرليغ" للعام الثاني على التوالي.
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