كايا يوجه رسالته الأخيرة لـ سارة: "أنتي قلبك زي النسكافيه والشامبو"

أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات الساخرة المُتعلقة بـ"سارة وكايا" الثنائي الذي ظهر ليعلن عن قصة حبه أمام منصات "سوشيال ميديا" من خلال مجموعة من الفيديوهات، انتشرت بشكل كبير خاصة على صفحات "فيسبوك".

ونشر، اليوم، "كايا"، مقطع فيديو يوجه رسالة لـ"سارة"، عقب الانفصال بنفس الطريقة، ومن خلال "سوشيال ميديا"، قائلًا: "أنا عملت التيشيرت اللي كنتي جايبهولي فوطة مطبخ، عشان أنتي سبتيني وروحتي لبتاع الألومنتال".

وأضاف: "إزاي بتحبيه وكنتي بتحبيني أنتي قلبك اتنين في واحد، زي النسكافيه والشامبو".

وتابع: "بالنسبة للبنات اللي عاوزة ترتبط بيا أنا مش مهيأ دلوقتي".

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وكان الشاب، أعلن أمس عن انتهاء قصة حبه مع حبيبته "سارة"، مؤكدا أنه لن يستسلم ولن يتركها تضيع من بين يديه، بحسب قوله.

وفي مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لمحبي "كايا" بموقع "فيسبوك"، قال باكيا: "بعد 3 سنين ارتباط جاية تسيبني النهاردة، أبوها اتصل بيا وبيقولي يا ابني كل شيء قسمه ونصيب تعالى خد حاجتك".

وكان مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر فيه فتاة تدعى "سارة"، وهي توجه رسالة لحبيبها "كايا"، قد أثار ضجة واسعة بين الكثير من رواد الـ"سوشيال ميديا"، الذين سخروا من طريقة حديث الفتاة، مطلقين العديد من التعليقات الساخرة، ما أدى إلى ظهور "كايا" للدفاع عنها.

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