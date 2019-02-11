خبيرةُ التجميل سها شريقي تتحدّث عن مميزات إطلالة عروس 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثت خبيرةُ التجميل السورية سها شريقي عن أبرز ملامح إطلالة عروس 2019، مستعرضةً أبرز التسريحات التي تلائم مناسبة كالاحتفال بيوم العمر.
وأضافت شريقي في حديثها مع موقع فوشيا أن خطوط الموضة تلعب دورًا في الاختيار، إضافة إلى ما يناسب المرأة لتبدو أكثر جمالاً وبصورة ترضى بها عن نفسها لرغبتها أن تكون سيدة حفل الزفاف بإطلالتها وحضورها.
كما قدّمت شريقي نصائحها لكل سيدة للحفاظ على شعرها والعناية بحيويته وجماله، والظهور بتسريحة جذابة ومتميزة حتى في حياتها اليومية وإطلالاتها العادية.
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