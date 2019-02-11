محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة ضغط الشرايين عند تدفق الدم فيها فيؤثر على أعضاء الجسم بأكملها وخاصة المخ مسببة نزيف المخ، فكيف يتسبب الضغط في نزيف المخ، وهل يمكن تجنبه؟. لمزيد عن لمرضى الضغط المرتفع.. دليلك للوقاية من نزيف المخ..اضغط هنا

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