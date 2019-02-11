كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 08:37 صباحاً - عمرو أديب عن عقار جديد ينافس الفياجرا : "إحنا مش صانعينه بس غالبًا بنستخدمه"

كتبت : انجي بيومي

علق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، على إعلان شركة بريطانية تطوير عقار جديد ينافس "الفياجرا"، وعبارة عن كريم ومفعوله يظهر بعد 5 دقائق، لافتًا إلى أن هذا الأمر لم نسمع عنه من قبل.

وأضاف عمرو أديب، أن العقار الجديد سيطرح في الأسواق في 2021، ويستمر مفعوله لمدة نصف ساعة، متابعًا: "ده علم مبقولش حاجة عيب.. هو مش إحنا اللي صانعينه، بس غالبا إحنا اللي بنستخدمه".

يذكر أن هناك شركة بريطانية تعمل على تطوير عقارا جديدا منافسا للفياجرا، يبدأ مفعوله خلال 5 دقائق فقط، على الرغم من أنه يستمر لمدة نصف ساعة فقط.