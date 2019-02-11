بالصور| أبرز إطلالات النجمات في حفل "جرامي" بدورته الـ61

أقيم حفل توزيع جوائز "جرامي" في دروته الـ61 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم.

وكالعادة ظهرت نجمات هوليوود بشكل متألق وآخر صيحات الموضة في الفساتين وإطلالات رائعة نرصدها لكم كما يلي:

مقدمة الحفل المغنية الأمريكية اليشيا كيز والتي حرصت على الظهور بدون مكياج وارتدت فستان بسيط أحمر اللون مع عقد يدوي يشبه قلادات ملكات الفراعنة وخاتم كبير فضي في يدها اليمنى، مع تسريحة شعر أكثر عملية وبساطة.

أما النجمة اشلي سمبسون الكاتبة والممثلة ومغنية البوب الأمريكية ظهرت بإطلالة غريبة وبفستان فضي اللون ويغطي كامل الجسد وله زوائد أمامية.

الكاتبة و منتجة الأغاني الأمريكية بيبي ريكسا ظهرت بفستان أحمر مفتوح من الأعلى ومن الظهر وحرصت على أن تجلس على السجادة الحمراء لتلتقط مزيد من الصور.

أما نجمة الحفل المطربة الأمريكية ليدي جاجا فارتدت فستان فضي مفتوح وغيرت لون شعرها الذي ظهرت به في حفل الجولدن جلوب الأخير.

أما المغنية والمؤلفة الإنجليزية دوا ليبا فحرصت على حضور الحفل بإطلالة ساحرة بفستان فضي اللون وله ذيل طويل واستعانت بعدد من الحراس الشخصيين لمساعدتها في حمل الفستان حتى لا تطأه الأقدام.

والمطربة والمؤلفة الأمريكية كاميلا كابيلو فظهرت بفستان بسيط مغلق وكان طلتها هي الأبسط خلال الحفل.

أما المطربة مارين موريس بفستان مزكرش ومفتوح من الأعلى والأسفل وله قطعة تشبه الوردة على الكتف الأيمن.

أما الممثلة، والمغنية، والمنتجة التلفزيونية والتسجيلية والراقصة وأيضًا مصممة الأزياء الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز فارتدت فستان أبيض ضيق مكشوف الزراعين وقبعة بيضاء كبيرة وشنطة بيضاء بسيطة.

ويبدو أن النجمة والمغنية إيف توريس لم تنس عملها السابق في مجال المصارعة الحرة وارتدت جمبسوت أسود مفتوح وعليه حزام وسط.

وإليكم أبرز وأغرب إطلالات النجوم في حفل جرامي في دورته الـ61.

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