طريقة سهلة وسريعة لتحضير مربى الجزر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري مربي الجزر في منزلك، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: کیلو جزر 4 أکواب سکر بشر برتقالة 3 أکواب ماء عصیر ليمون طريقة التحضير: - نقشر الجزر ونبشره ناعمًا. - خلط الجزر والسکر والمياه سويًا في إناء ويقلب جيدًا. - نضع المكونات على النار ونقلل مستوى الشعلة عند الغليان، ونتركه حتى تجف المياه. - نضع بشر البرتقال وعصیر الليمون ونتركه حتى يغلى ويأخذ قوام المربى، ونضربه في الخلاط. - يفضل أن تكون مجهز برطمانات مغسولة ومعقمة بمایه مغلیة وجافة. - نضع المكونات في البرطمانات ونضع على الوجه القليل من عصيرها، وتغلق جيدًا وتحفظ في الثلاجة.

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