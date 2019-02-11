كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 07:02 صباحاً - وكيل البرلمان : مصر ستعمل على محاربة الإرهاب وفيروس سي خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي

كتبت : انجي بيومي

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مصر عادت بقوة لحضنها الإفريقي، وأصبحت تقود إفريقيا خاصة مع رؤية الرئيس السيسي في التنمية المستدامة.

وأوضح "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الأحد، أن مصر ستنشر الفكر الذي نفذته في بلادها سواء بمحاربة فيروس سي أو مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف أن مصر ستحاول إعادة تمثيل المرأة بشكل مناسب ويليق بمكانتها في المجتمع بخلاف ما تعتقد بعض دول إفريقيا.

وأكد أن حلم مصر منذ عبد الناصر، بإقامة جواز سفر موحد وعملة موحدة وتجارة موحدة، مضيفا: "مصر ستكافح العوائق الموجودة وستعمل على تحقيق ذلك في ظل رئاستها للدورة الحالية".