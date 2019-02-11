كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 07:02 صباحاً - أستاذ فلسفة : الإلحاد عند بعض الشباب يمثل حالة احتجاج على الخطاب الديني

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أحمد سالم، أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، إن الإلحاد موجود في التاريخ البشري، والمشكلة مؤخرا أنه ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك طلاب ملحدين في الجامعة، وعددهم قليل، ويتناقشون مع الأساتذة، موضحا أن بعض هؤلاء الشباب ألحد نتيجة فكر ثقافي، والبعض الأخر نتيجة حالة تمرد.

وأضاف أن "السوشيال ميديا" ساهمت في تلميع الملحدين، مؤكدا أنه يحرص على مناقشة الطلاب الملحدين في الجامعة، منوها بأن الألحاد يمثل عند بعضهم حالة احتجاج على الخطاب الديني.