كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 05:35 صباحاً - وزير الخارجية : لم نطلع على أى تفاصيل تتعلق بصفقة القرن
كتبت : انجي بيومي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب، حيث أن حلها سيغير من طبيعة المنطقة، ويحقق الاستقرار.
وعن ما يثار بشأن قضية صفقة القرن، أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم لم يطلعوا على أي تفاصيل تتعلق بتلك القضية، مؤكدا أن مصر تسعى دائما للتقارب في وجهات النظر مع الشركاء.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية، نيابةً عن رئيس الجمهورية، اليوم، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي يُعقد علي هامش أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وبحضور المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.
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