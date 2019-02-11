كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 05:35 صباحاً - عمرو أديب عن عودة شريهان للفن : نفسي أشوفها عاملة إزاي
كتبت : انجي بيومي
علق الإعلامي عمرو أديب على عودة الفنانة شريهان للفن من جديد، بعد تعاقد المملكة العربية السعودية معها على بطولة مسرحية جديد، قائلاً: كان نفسي أشوف شريهان عامله إزاي بعد 30 سنة توقف.
وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: مستني الست شريهان وسعدت بالتوقيع معها في السعودية، عشان العظمة المصرية في الفن التي تقدمه مصر.
وتابع: السعودية كمان اتعاقدت مع عمرو دياب وعادل إمام وهذا شيء يسعدني ويسعد كل مصر لأن أعمالهم في وجدان كل مصري.
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