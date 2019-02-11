6 خرافات عن طهي البقوليات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعد البقوليات من المواد الغذائية الأساسية الغنية بالبروتينات النباتية والمعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وتدخل البقوليات في العديد من وصفات الطعام الشهية، لكن إعدادها يستهلك الكثير من الوقت في بعض الأحيان، نظرًا لأنها تحتاج للطهي لفترة طويلة على النار قبل أن تنضج.

وهناك مجموعة من المعتقدات الخاطئة السائدة بين العديد من ربات المنازل حول إعداد وطهي البقوليات، تحرمهن من إعداد وجبة شهية لأفراد الأسرة والضيوف. وفيما يلي أهمها، بحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن "إب كيوريوس" الإلكتروني:

1- البقوليات الجافة بحاجة إلى نقع:

الفكرة وراء نقع البقوليات هو جعلها تنضج بسرعة أكبر، وفي نفس الوقت تحطيم بعض السكريات التي تحتوي عليها لتصبح سهلة الهضم، لكن التجربة أثبتت أن البقوليات المنقوعة طوال الليل تنضج أسرع بعشر دقائق فقط من غير المنقوعة.

2- يجب طهي البقوليات في مياه عذبة:

تعتقد الكثير من ربات المنزل اللواتي يفضلن نفع البقوليات قبل طهيها أن من الضروري تغيير الماء بعد عملية النقع، لكن التجربة أثبتت أن المياه المستخدمة للنقع تعطي نتيجة أفضل من حيث المذاق.

3- النقع السريع:

تلجأ العديد من ربات المنازل إلى عملية النقع السريع للبقوليات، من خلال وضعها لمدة ساعة في الماء، وهي عملية لا تفيد أيضاً في تسريع عملية الطهي، لكنها يمكن أن تعزز من النكهة.

4- تغطية الإناء أثناء الطهي:

على الرغم من أن وضع الغطاء خلال عملية طهي البقول يسرع من نضجها بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك غالباً ما يكون على حساب النكهة والمذاق، لذلك من الأفضل طهي البقول مع رفع الغطاء عنها.

5- طهي البقوليات أسهل في الفرن:

تلجأ بعض ربات المنازل إلى استخدام الفرن لطهي البقول، لكن التجربة أثبتت أنها تحتاج إلى وقت أطول، ومذاقها لا يكون جيداً بالمقارنة مع عملية الطهي التقليدية.

6- إضافة الملح يعيق عملية الطهي:

من المعتقدات الخاطئة لدى الكثيرين أيضاً أن إضافة الملح في بداية عملية الطهي يمنع نضج البقوليات، لكن التجربة أثبتت عكس هذه المقولة.