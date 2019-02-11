كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 04:00 صباحاً - بالفيديو.. ميلان يضرب كالياري ويستعيد المركز الرابع بالكالتشيو

ميلان

عاد ميلان إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بتحقيقه فوزاً مستحقاً وممتعاً على كالياري ، مساء اليوم الأحد وعلى أرضية ملعب سان سيرو ، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من البطولة.

وقدم “الروسونيري” مستوى رائعاً في المباراة ، ليفوز بثلاثية نظيفة كان بطلها الوافدون الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وكانت بداية الثلاثية من النيران الصديقة عندما سجل لوكا كابيتيلي هدفاً في مرماه في الدقيقة 13 ، عندما اصطدم تصدي حارس المرمى لتسديدة الإسباني سوسو به. وبعد ذلك سجل لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا الهدف الثاني بشكلٍ جميل في الدقيقة 22 ، وختم البولندي كريستوف بيونتك الثلاثية في الدقيقة 62.

ويحتل ميلان المركز الرابع بهذا الفوز ، وفي رصيده 39 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي يتواجد في المركز الثالث.

ويبتعد الفريق بنقطة واحدة روما وأتلانتا ولاتسيو المتواجدين في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.