كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 04:00 صباحاً - شاهد..أحمد سلامة يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع نجلته



كتبت : انجي بيومي قال الفنان أحمد سلامة، إنه يعكف حاليا على التحضير لمسلسل من إخراج المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري. وأضاف "سلامة"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": «دوري في المسلسل شرير بس بنوع آخر»، وتابع: «في فيلم سينمائي يتم كتابته الآن اسمه برج جوجو المائل». وأوضح أن «الفيلم السينمائي أُخذ من الفيلم القديم "اه من حواء" بطولة رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز، وأنا طالع أبو سارة بنتي في الفيلم ومعانا أحمد حاتم».

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