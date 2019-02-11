دراسة: الأبواب المغلقة تحمي "أطفالك" من مخاطر إندلاع الحرائق

عادة ما يخاف الأطفال من إغلاق غرفة نومهم بسبب الظلام، والاعتقاد بأن هناك "جن" يتربص بهم ويجلس أسفل السرير، هذا ما يجعل غالبية الآباء يتركون الباب "مواربا" أو مفتوحا على مصراعيه، لكن في دراسة حديثة أجراها رجال الإطفاء بأمريكا، أثبت أن الغرف المغلقة هى الأقل عرضة لمخاطر إندلاع الحرائق.

في مدينة "cold springs" في نيويورك، حث أحد ضباط قسم مكافحة الحرائق من خلال منشور عبر "فيس بوك" جميع الآباء الوالدين على ضرورة التأكد من أن أبواب غرف نوم أطفالهم مغلقة ليلاً، بناءا على دراسة أجمع خلالها رجال الإطفاء أن أغلب الأسر التى تقوم بفتح باب الغرف ليلا هى الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق كـ"النار في الهشيم" مما يعرض حياة أطفالهم للخطر بجانب الأضرار المادية، وفقا لما ذكره موقع "LADbible" الأمريكي.

ووفقا للموقع الأمريكي، علل ضابط بقسم مكافحة الحرائق بمدينة نيويورك سبب أهمية ابقاء باب الغرف مغلقة، بنشر صورتين لنفس الباب داخل أحد المنازل التى تعرضت لاندلاع حريق مؤخرا، حيث يظهر الجانب الخارجي للباب متفحما للغاية، بينما الجهة الأخرى كأنها كالجديدة لم يصبها أية ضرر، وأشار أن هناك أحد الأسر قامت باتباع تعليماته وذلك قبل أن ينشب في بيتهم حريق وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الأسرة كاملة.

المنشور حصل على آلاف التعليقات، من قبل رواد "فيس بوك" وأكد غالبيتهم أنهم كانوا يصرون على فتح أبواب غرفهم حتى وهم كبار، بينما أكدت باقية التعليقات أنهم سيكونون حرصين على اتباع الإرشادات اللازمة لسلامة أسرهم خصوصا الأطفال ــ موقع "LADbible".

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