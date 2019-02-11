إليكِ طريقة عمل سلطة الدجاج الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: 1 عبوة نودلز الأرز الرفيع. 3 فصوص ثوم مهروس. 1/3 كوب خل أبيض. 3 ملاعق كبيرة صلصه السمك. 1 ملعقة كبيرة معجون الفلفل الحار الآسيوي. 1 ملعقة صغيرة سكر بني. 1/4 ملعقة صغيرة ملح. 4 أعواد بصل أخصر مقطع شرائح. 1 كوب جزر مقطع عيدان طويله ورفيعه. 1/2 كوب خليط من أوراق الكزبرة والريحان والنعناع. Advertisements 1 ملعقة صغيرة زيت السمسم. 5 قطع من دجاج مقلي. للتزيين: شرائح قرن فلفل أحمر مقطع رقيقه. أوراق من الكزبرة الخضراء. كاجو محمص أو فول سوداني. طريقة التحضير: 1- ينقع النودلز في ماء مغلي في وعاء كبير لمدة 15 دقيقه. 2- نخلط الخل والثوم وصلصه السمك ومعجون الفلفل والسكر البني والجزر والأعشاب والبصل الأخضر والملح في وعاء ويُحرك جيدا. 3- يصفى النودلز ويضاف إلى خليط التتبيله ويقلب جيدا ويفضل تركه 15 دقيقه ليكتسب النودلز نكهه التتبيلة. 4- تسكب السلطه في طبق التقديم ثم يوزع زيت السمسم ويوضع الدجاج على الوجه ويزين بالفلفل الحار والكاجو والكزبرة.

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