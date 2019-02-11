كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 02:54 صباحاً - وزير الخارجية: قادة الدول الثلاثة لم يصلوا لرؤية موحدة بشأن سد النهضة

كتبت : انجي بيومي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تدخلات الدول من خارج النطاق الإقليمي في الوضع الليبي له آثر بالغ السوء، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال حواره ببث مشترك لعدد من القنوات "الحياة، سي بي سي إكسترا، دي إم سي، وon-e"، مساء الأحد، إلى أن الـ 6 أشهر الماضية شهدت ركود في التواصل بين مصر وأثيوبيا والسودان فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، موضحًا أن اجتماع قادة الدول الثلاث اليوم على هامش الدورة العادية للاتحاد الإفريقي جددت النقاط المتفق عليها في هذا الملف.

وأضاف أن الأطراف الثلاث لم يصلوا إلى رؤية موحدة بشأن ملىء السد، وآلية التشغيل، والأمر يخضع للدراسات الفنية، منوها بأن هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث قريبا في القاهرة لبحث الأمر، مؤكدا أن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة على أنه قضية فنية بحتة ولا يجب تسيسها.