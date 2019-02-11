كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 02:54 صباحاً - فضيحة بالفيديو - أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد الصاروووخ بـ " زجاجات الخمور "



أصبح ظهور الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته ندى كامل مثير للجدل، وهذا من المتوقع حدوثه بعد انتشار فيديو احتفالهما بعيد ميلادها. نشر الفيشاوي الصغير عبر حسابه بتطبيق Instagram فيديو له بصحبة زوجته في مكان عام وهو يفاجئها باحتفاله بعيد ميلادها، واستغنى عن "التورتة" مستبدلها بزجاجات خمور. Advertisements

يذكر أن أحمد الفيشاوي كشف من قبل أنه يشرب الخمور، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه سمر يسري.

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