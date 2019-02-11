كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 02:54 صباحاً - عمرو أيب عن تجاهل الجزيرة فضيحة رشوة حمد بن جاسم : لاسحر ولا شعوذة

كتبت : انجي بيومي

قال عمرو أديب إن الصحافة العالمية تكتب عن فضيحة رشوة حمد بن جاسم مع باركليز، مشيرا إلى أن الميديا الأجنبية كتبت عن تجاهل الإعلام القطري للقضية.

وأضاف أديب فى برنامجه "الحكاية": آخر تقرير للجزيرة يوم 7 يناير لم يذكر رشوة حمد بن جاسم وقبل المحكمة ما تشتغل أمامكم بالتاريخ ولا سحر ولا شعوذة".

وتابع "أن حمد بن جاسم طلب أكثر من 322 مليون إسترلينى رشوة، وكان يريد 600 مليون استرلينى، وبعد مطالبة الضرائب له بـ40 مليون انكشف أمره"، وقال:" يا جزيرة قولو حمد بن جاسم متهم بالرشوة إنما مفيش حد قادر يفتح بقه".