كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 02:54 صباحاً - عمرو أيب عن تجاهل الجزيرة فضيحة رشوة حمد بن جاسم : لاسحر ولا شعوذة
كتبت : انجي بيومي
قال عمرو أديب إن الصحافة العالمية تكتب عن فضيحة رشوة حمد بن جاسم مع باركليز، مشيرا إلى أن الميديا الأجنبية كتبت عن تجاهل الإعلام القطري للقضية.
وأضاف أديب فى برنامجه "الحكاية": آخر تقرير للجزيرة يوم 7 يناير لم يذكر رشوة حمد بن جاسم وقبل المحكمة ما تشتغل أمامكم بالتاريخ ولا سحر ولا شعوذة".
وتابع "أن حمد بن جاسم طلب أكثر من 322 مليون إسترلينى رشوة، وكان يريد 600 مليون استرلينى، وبعد مطالبة الضرائب له بـ40 مليون انكشف أمره"، وقال:" يا جزيرة قولو حمد بن جاسم متهم بالرشوة إنما مفيش حد قادر يفتح بقه".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أيب عن تجاهل الجزيرة فضيحة رشوة حمد بن جاسم : لاسحر ولا شعوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.