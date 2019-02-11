كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 02:54 صباحاً - وزير الخارجية: بعض المنظمات تحاول زعزعة الاستقرار في مصر

كتبت : انجي بيومي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتبع سياسية متوازنة مع مختلف الدول، ولها علاقات وثيقة وممتدة مع دول العالم.

وعلق "شكري"، خلال حواره ببث مشترك لعدد من القنوات "الحياة، سي بي سي إكسترا، دي إم سي، وon-e"، مساء الأحد، على بيان هيومن رايتس ووتش عن مصر قائلًا: "بعض المنظمات تحاول زعزعة الاستقرار في مصر، ولكن الشعب المصري يعي هذا الأمر، ويسعى لزيادة الانطلاق نحو الأمام.

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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بيانا للرد على منظمة هيومان رايتس ووتش، تنتقد فيها التقارير التى تقوم بنشرها حول الادعاءات بالتعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتصفها الهيئة بـ"المنحازة والمسيسة وغير المهنية ولا الموثقة وتخفى وتحرف الحقائق".

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، فى بيانها: إن منظمة هيومان رايتس ووتش نشرت تقريرًا يوم 11102018 حول تعذيب مزعوم لمواطن مصرى أمريكى يُدعى خالد حسن، تناولت فيه ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسرى، وبالإضافة إلى ما ورد فى التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرض واف لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم "خالد حسن" بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكترونى، أو خلال المكالمات الهاتفية التى استغرقت وقتًا طويلًا فى النقاش.

وأضاف بيان الهيئة العامة للاستعلامات: "فعلى الرغم من أن الهيئة العامة للاستعلامات تعاملت بمهنية فى الرد على تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش السابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون فى مصر، وردت على اتصالات المنظمة فى محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، فإن مواصلة "هيومان" تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة فى الموضوعات المنشورة، فضلًا عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية فى إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها فى موضع الشك العميق.