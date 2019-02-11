كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - بالصور - الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز "بافتا البريطانية"

حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية

أقيم مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز "بافتا البريطانية"، بحضور نخبة من نجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم.

ومن مفاجآت الحفل تصدر فيلم الدراما "The Favourite" الحفل بـ7 جوائز هم "أفضل فيلم بريطاني في العام، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل نص سينمائي أصلي، أفضل مكياج، أفضل تصميم ملابس، أفضل تصميم إنتاجي".

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما "Roma" بـ4 جوائز هم "أفضل فيلم في العام، أفضل فيلم أجنبي، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج"، واستكمل النجم الأمريكي، رامي مالك، حصد الجوائز بفوزه بجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلمه "Bohemian Rhapsody" إلى جانب جائزة أفضل صوت، وكان لفيلم "Green Book" نصيباً من الجوائز وفاز بجائزة وحيدة هي "أفضل ممثل في دور مساعد" للنجم الأمريكي، ماهرشالا علي.

كما فاز فيلم "BlacKkKlansman" على جائزة وحيدة وهي "أفضل سيناريو مأخوذ عن رواية أدبية"، أما عن فيلم "Vice" ففاز أيضًا بجائزة وحيدة وهي "أفضل مونتاج سينمائي" من أصل 6 ترشيحات، وجاء في نفس القائمة بجائزة وحيدة فيلم الموسيقي والرومانسية "A Star is Born" الفائز بجائزة "أفضل موسيقي"، إلى جانب فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" الفائز بجائزة "أفضل مؤثرات بصرية في العام".

وبقائمة أفضل فيلم وثائقي، فاز بها الفيلم الإنجليزي "Free Solo"، اما عن جائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام" ففاز بها فيلم "Spider-Man: Into the Spider- Verse"، ومن المتوقع أن يفوز معظم الفائزين بجوائز بافتا البريطانية بنفس الجوائز بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.​

