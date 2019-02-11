كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - حفل البافتا - فيلم BlacKkKlansman يحصل علي جائزة أفضل سيناريو أصلي



فاز فيلم BlacKkKlansman للمخرج سبايكي لي بجائزة افضل سيناريو مقتبس في حفل البافتا في دورته الـ72 بالعاصمة البريطانية لندن المقام في قاعة رويال ألبرت الملكية. أما فيلم The Favorite حصد جائزة افضل سيناريو اصلي ، ليحصد 4 جوائز خلال الحفل منها أفضل ممثلة دور ثان التي ذهبت لراشيل وايز. حفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور احد افراد العائلة المالكة ويحضره هذا العام دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

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