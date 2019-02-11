كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - حفل البافتا - ليتيسيا رايت تحتفل بجائزة أفضل نجم صاعد



تمكنت الممثلة البريطانية الشابة ليتيسيا رايت من الحصول على جائزة أفضل نجم صاعد في حفل البافتا في دورته الـ72 بالعاصمة البريطانية لندن المقام في قاعة رويال ألبرت الملكية. وحفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ويحضرها هذا العام دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

كانت هذه تفاصيل خبر حفل البافتا - ليتيسيا رايت تحتفل بجائزة أفضل نجم صاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.