كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - تركي آل الشيخ ساخرًا من بيان الأهلي : "تصدقوا اتخضيت"

كتبت : انجي بيومي

سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية من بيان الأهلي الأخير.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " جهزو اغنية الشتيمة الجديدة وحركو السوشل ميديا الي تبعكم ... وحركو مشاعر الجمهور الطيب ... بس عجبني بنعقاد دائم ... ههههه تصدقو اتخضيت".

وأضاف: " اطلب من الكابتن حسام البدري والاستاذ محمد العاصي ومنسوبي نادي بيراميدز يكونو في حالة انعقاد دائم ... محدش عارف الدنيا فيها اية ههه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رد على بيان النادي الأهلي بعد تهديد بعدم المشاركة في البطولة العربية بالموسم المقبل.

وأصدر النادي الأهلي بياناً في الساعات الماضية، أعلن فيه عدم المشاركة بأي بطولة عربية في الموسم المقبلة، متمسكاً بخوض مبارياته المؤجلة في موعدها، كما هدد الأهلي برفع شكوي للاتحاد الإفريقي ضد اتحاد الكرة.

وجاء نص بيان تركي آل الشيخ كالتالي:

هوا ماشاء الله لسى فاييقن ان فيه هجوم واساءه ليكم من رئيس الاتحاد العربي، ولى لما قلت في لقاء تلفزيوني اني من كام يوم اني بفكر استقيل من الاتحاد العربي ... فحبيتو كالعاده تاخذو اللقطه وتطلعو ابطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة احنا الي مشيناه ... وكمان مش دي البطوله الي لعبت فيها كده مباراة قبل كده وطلعت ؟! وهوا انت شاركت عشاني ولى عشان مصر وعشان الجايزة الي ب٨ مليون دولار؟ ... وبعدين لما عرفتو ان اتحاد الكورة حيجل المتش وده حق مشروع ل بيراميدز رحتو عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم وكانه مخرج ليكم ؟! عشان ميبانش ان اتحاد الكورة اخذ القرار العادل! وكمان عاوز اسأل هوا متشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الاول ... يبقى من حقنا المتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي الي لينا ... وانا بسأل للمره المليون وقدام الجمهور الان فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفيه؟! ومين الي خايف يواجه ؟ انا الي طالبت ان المتش يكون كاس وبنفس التاريخ واتبح صوتي من ١٠ ايام بكده ... ومين الي عاوز ياجل متش الزمالك ؟ بعدين انا بستغرب ... اخاف ليه وانا فايز ب٢ ... وجون من السعيد وجون من اوفر من السعيد ؟ لاعب منتخب مصر الي اتدفع قيمة ٣ مرات والي بتحارب فيه والي رميت بكل الذوق والمبادء ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الاهلي السعودي الي منه الامير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري والي فيه صاله بسمه في النادي ! انافهمت الفيلم الي كنت بتعمله بس فهمته للاسف متاخر ... ان الهدف احراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور ... الله يرحمك ياصالح سليم ...!