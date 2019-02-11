كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - أحمد موسى: "أبوالغيط راجل جدع مبيمسكش العصايا من النص"

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية «راجل جدع مبيمسكش العصايا من النص».

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحمد أبو الغيط لا يتغير وحديثه واضح للجميع عندما كان وزير للخارجية وحاليا وهو أمين عام لجامعة الدول العربية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط عندما كان وزير للخارجية كان قويا جدا ويتحدث عن مصر بمنتهى القوة، وتابع أن أبو الغيط قال في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «رئيس بلادي» مقدما له كامل التحية على كلمته التي ألقاها اليوم خلال حفل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.