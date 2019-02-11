كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 01:15 صباحاً - هبة البشبيشى: فرنسا تواجه الوجود المصري المتزايد في إفريقيا
معتز عوض
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الصين تسعى للاستثمار بدون أي تدخل في شئون الدول الخاصة أو المساس بإنتاجها الفكري أو الثقافي.
وتابعت هبة البشبيشي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تمثل قوة اقتصادية كبيرة وتوجه إنساني مختلف عن القوى الاستعمارية أو التقليدية الكلاسكية بالنسبة للقارة الإفريقية.
وأضافت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، أن الصين أثبت أنها عند حسن ظن الجميع وتتوقف فقط عند فكرة الاستثمار وهو استثمار غير مشروط.
وكشفت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، أن الصين أصبحت من النمور الآسيوية الكلاسكية ولها وضع وتوجه خاص من خلال عدم التدخل في شئون الداخلية ولذلك أصبحت دولة مرحب بها داخل الدول الإفريقية.
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