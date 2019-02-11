الامارات | 40 مطعماً في «جواهر دبي الخفية».. تذوّق وصوّت واربح

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مطعماً في «جواهر دبي الخفية».. تذوّق وصوّت واربح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود فعالية «جواهر دبي الخفية» إلى مهرجان دبي للمأكولات الذي ينطلق في 21 الجاري، لتحتفي بالمطاعم التي استطاعت بأفكارها ووجباتها المميّزة أن تكتسب شهرة واسعة، وتحظى بإعجاب عملائها. ومن خلال الشراكة مع منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، سيتمكن جمهور المهرجان من سكّان المدينة وزوّارها من التصويت لمطعمهم المفضّل ضمن قائمة مختصرة تضم 40 مطعماً ومقهى، فيما سيحصل 10 من المصوّتين على فرصة ربح جوائز.

وتقدم المطاعم المدرجة على القائمة المختصرة لـ«جواهر دبي الخفية» خيارات من أشهى المذاقات التي تعكس تنوع مشهد الطعام وفنون الطهي في دبي، وتناسب مختلف الميزانيات. ولمساعدة الجمهور على تجربة تلك الجواهر الخفية قبل الإدلاء بأصواتهم، سيقدم 40 مطعماً حول المدينة وجبات خاصة بمهرجان دبي للمأكولات بسعر 35 درهماً لكل وجبة حتى الثاني من مارس المقبل، فيما ستواصل المطاعم الـ10 الفائزة عروضها حتى نهاية المهرجان في الثاني من مارس.

وتتنوّع المطاعم المشاركة في «جواهر دبي الخفية» ما بين الصغيرة المنتشرة في الشوارع الرئيسة (الرقة والمرقبات والكرامة)، إلى الموجودة في ردهات طعام مراكز التسوق، وكذلك مطاعم أخرى أقل شهرة في منطقة وسط مدينة دبي وأبراج بحيرات جميرا. ويوجد على القائمة أيضاً العديد من المطاعم التي تستحق الاستكشاف، إذ تقدم مذاقات تتنوع بين المطبخ المكسيكي والفلبيني، بالإضافة إلى مطاعم توفر خيارات نباتية شهية ووجبات خالية من الجلوتين.

وتتضمن قائمة «جواهر دبي الخفية» كذلك خيارات مميزة أخرى توفر للذوّاقة فرصة تجربة الأطباق المحلية الإماراتية، والتعرف إلى أشهى الوصفات العريقة في المطبخ الإماراتي، مثل «دجاج المدفون» بالإضافة إلى «البلاليط» و«خبز الخمير».

يشار إلى أنّ التصويت مفتوح حتى 25 الجاري عبر الموقع www.dubaihiddengems.com.

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مطاعم فائزة ستواصل عروضها حتى نهاية المهرجان في الثاني من مارس المقبل.