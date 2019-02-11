الامارات | الأمير فيليب يتخلى عن رخصة قيادته

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيليب يتخلى عن رخصة قيادته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأمير اتخذ القرار بعد مداولات مطولة. من المصدر

أعلنت الشرطة البريطانية، أول من أمس، أن قضية حادث التصادم الذي تورط فيه الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أحيلت إلى مكتب المدعي العام. ولم يتم تحديد المسؤول عن الحادث.

وقالت النيابة العامة الملكية البريطانية إنه سيتم الأخذ في الحسبان قرار الأمير فيليب بالتخلي عن رخصة قيادته.

وكان الأمير فيليب قد تخلى، أول من أمس، عن رخصة قيادته، بعد حادث التصادم الذي تورط فيه خلال قيادته بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام الملكية، الشهر الماضي، ما أثار موجة غضب.

وقال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب (97 عاماً)، المعروف أيضاً بدوق إدنبرة، قد اتخذ قرار التخلي عن رخصة قيادته بإرادته الحرة، بعد مداولات مطولة.

وكانت سيارة الأمير فيليب الـ«لاند روفر فريلاندر» قد انقلبت على جانبها في يناير الماضي، بعد اصطدامها مع سيارة «كيا». وبعد يومين من الحادث، أجرت الشرطة محادثة معه، بعد أن رصدته الكاميرا وهو يقود من دون استخدام حزام الأمان.

وتعرضت السيدة التي كانت تقود السيارة الأخرى لجرح في الركبة، بينما لحق بالمرأة التي كانت تركب معها كسر في المعصم.

وأدى الحادث إلى احتدام الجدل حول القيود المفروضة على قائدي السيارات من المسنين، حيث أنه بموجب قانون المرور البريطاني الحالي، يتعين على قائدي السيارات فوق سن 70 عاماً الخضوع لفحوص طبية لتمديد رخص القيادة الخاصة بهم.