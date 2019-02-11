الامارات | «قارعو الطبول» يواصلون الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سوق التنين أمتع الزوّار بعروض قارعي الطبول. من المصدر
تواصلت احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة في دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مقدمة العديد من الفعاليات والعروض المميزة.
ففي سوق التنين (1) وسوق التنين (2)، استمتع الزوّار بأنشطة قارعي الطبول، وكذلك بالزينة الصينية التي أحاطت أرجاء المركزين، ونشرت البهجة. وأتاحت الفعاليات للعائلات الانضمام مجاناً إلى منطقة الألعاب، والاستفادة من العروض.
أما «دبي فستيفال سيتي مول» فقدم لزوّاره خلال عطلة نهاية الأسبوع عروضاً حصرية وترويجية، وأمتعهم بفعاليات ترفيهية عديدة. كما تفاعل الزوّار الصينيون مع «الغرفة الصينية السرية»، وشاركوا في فعالية شجرة المال، التي أتاحت لهم فرصة الفوز بجوائز. يشار إلى أن فعاليات الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة تتواصل حتى بعد غد في أنحاء مدينة دبي، وبوجهات متعدّدة.
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