الامارات | الإمارات ضيف شرف «مهرجان الشباب المبدع» في مكناس

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ضيف شرف «مهرجان الشباب المبدع» في مكناس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالد الظنحاني: «أعددنا برنامجاً متكاملاً للمشاركة في المهرجان يتوافق مع أهداف عام التسامح».

تحل دولة الإمارات ضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع بالمملكة المغربية، الذي ينظم خلال الفترة من 21 - 23 فبراير الجاري.

وتهدف الدورة الجديدة، التي ينظمها منتدى الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس المغربية بحضور عربي ودولي، إلى الاحتفاء بالإبداع الإنساني وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي والاحتفاء بقيم المحبة والتسامح.

ويضم وفد الإمارات، الذي يترأسه رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية الشاعر خالد الظنحاني، كلاً من الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والباحث التراثي علي عوض المنهالي.

وأوضح الظنحاني أن الجمعية أعدت برنامجاً متكاملاً للمشاركة في المهرجان يتوافق مع أهداف «عام التسامح» بالدولة؛ ويتضمن عرضاً لفيلم وثائقي يتناول إنجازات الإمارات في المجالات كافة، وقراءات شعرية وفقرات تراثية وعروضاً للأزياء الإماراتية، وورشة للفن المسرحي يقدمها المخرج أزل إدريس، إضافة إلى توقيع عدد من المؤلفات الأدبية الإماراتية وتقديمها إهداءات للجمهور.

وأكد حرص جمعية الفجيرة الثقافية من خلال مبادرتها الدولية «سفراء زايد» على المشاركة في المحافل الثقافية في مختلف العواصم العربية والعالمية بهدف التعريف بالواقع الثقافي الإماراتي، ونشر ثقافة وتراث الدولة حول العالم، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة التي تؤمن بها قيادتنا الرشيدة، والرامية إلى ترسيخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح ونموذجاً يحتذى به على مستوى العالم للتعايش السلمي والأخوة الإنسانية.