الامارات | 150 ألف زائر لـ «أبوظبي للعلوم 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف زائر لـ «أبوظبي للعلوم 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفل الختام شهد تكريم الابتكارات الفائزة في «مبتكر 2019». من المصدر

استقطبت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة، واختتمت أول من أمس، أكثر من 150 ألف زائر من بينهم 27 ألفاً و300 طالب وطالبة.

ونظم المهرجان في منطقة «ع البحر» بكورنيش العاصمة أبوظبي، وفي حديقة الجاهلي بمدينة العين وسيتي مول في منطقة الظفرة.

وشهد حفل الختام تكريم الابتكارات الفائزة في فعالية «مبتكر 2019»، والإعلان عن تخطي عدد زوار مهرجان أبوظبي للعلوم منذ انطلاقته في عام 2011 حتى نهاية دورته التاسعة في عام 2019 المليون زائر. وقال رئيس مشروع مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 ومدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، سالم الشامسي، إن «الدائرة تقدم مبادرات استراتيجية تسهم في صقل مهارات الطلبة، وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار، وتشجع الموهوبين على المشاركة في مشروعات وأفكار مبتكرة»، مشيراً إلى ما حققه مهرجان 2019 من حضور وتفاعل من مختلف أفراد المجتمع، وإلى ما قدمه الشباب الإماراتي من ابتكارات واختراعات تؤكد مضيهم قدماً نحو مستقبل زاهر عبر إقبالهم على دراسة تخصصات علمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

وأضاف الشامسي أن الدائرة تدعم الجهود الوطنية في الانتقال إلى مجتمع المعرفة عبر تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية للطلبة، وترسيخ ثقافة البحث العلمي في عقولهم وتحفيزهم على الابتكار ونشره بين مختلف أفراد المجتمع. وشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين بجوائز المشروعات المتميزة في مبتكر 2019، كما تم تكريم الجهات الحكومية والمبتكرين المشاركين الذين تنافسوا على إبراز مواهبهم وعرض مشروعاتهم التي قيمت حسب معايير تشمل الجودة والأصالة والإبداع ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة، وأثرها في المجتمع، وعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي اختارت بدورها أفضل خمسة مشروعات ضمن فئات المسابقة الخمس، بالإضافة إلى المشروع الفائز بفئة اختيار الجمهور.

عدد زوّار المهرجان منذ انطلاقته في عام 2011 حتى نهاية دورته التاسعة تخطى المليون زائر.