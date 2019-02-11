الامارات | «قلب شاعري» في دبي.. قصائد بـ 9 لغات

شكرا لقرائتكم خبر عن «قلب شاعري» في دبي.. قصائد بـ 9 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات النسخة الثامنة من «قلب شاعري»، الملتقى السنوي الذي يجمع شعراء وموسيقيين معروفين وطلبة واعدين، إقبالاً لافتاً هذا العام.

وألقى المشاركون قصائد بتسع لغات: العربية والمالايالامية واليابانية والإسبانية والإيطالية والروسية والهندية والأوردية والإنجليزية. وشهد الملتقى اندماجاً بين الشعر والموسيقى.

وقدّم «قلب شاعري» الذي اختتم أخيراً في دبي، مجموعة من القصائد التي ألقاها 13 شاعراً من المبدعين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى 41 طالباً من مختلف المدارس في الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة سوكا جاكاي الدولية - الخليج التي تنظم الملتقى، سوريش بريمكومار: «لقد انطلقت نسخة عام 2013 من الملتقى بمشاركة طالبين فقط، ليشهد إقبالاً متزايداً مع مرور دوراته، ليبلغ عدد الطلبة المشاركين هذا العام 41 واعداً، ونحن فخورون بهذا الإنجاز». وأضاف «على مدى السنوات الثماني الماضية، انضم أكثر من 75 من الشعراء والموسيقيين المرموقين إلى عائلة (قلب شاعري)، ليكونوا القلب النابض لهذه الفعالية من خلال ما يقدمونه من روائع شعرية ملهمة ومقطوعات موسيقية آسرة».

وقُدّمت إلى الملتقى أكثر من 300 قصيدة من المدارس من مختلف أرجاء دولة الإمارات، وقامت لجنة مؤلفة من كوكبة من الشعراء المعروفين بوضع قائمة نهائية تضم 41 قصيدة اختيرت للمشاركة في الملتقى.

من جهتها، قالت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة جرين وود الدولية سازينا خان: إن «الملتقى يعزّز قدرة الطلبة على التفكير النقدي وحل المشكلات، واستكشاف الذات والوعي الذاتي».

أمسيات

تضمنت فعاليات نسخة هذا العام من الملتقى مجموعة من الأمسيات الشعرية التي قدمها الشعراء: بروين حبيب وعبدالحميد القائد (البحرين)، وبادماجا شارما (الهند)، وأورورا هوماران (الأرجنتين)، وسابرينا لي (إيطاليا)، وساجدة الموسوي (العراق)، وشمة الحنوف، وحسن النجار (الإمارات)، ومحمد سبيل (السودان)، وزينة هاشم بيك (لبنان)، وعائشة يوليا عبدالله (روسيا)، وسليمان جاذب (باكستان).

نسخة 2013 من الملتقى شهدت مشاركة طالبين فقط، ومع مرور دوراته بلغ عدد الطلبة المشاركين هذا العام 41.