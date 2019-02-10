كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - حجاج: الصين تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الإفريقية

معتز عوض

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية إن فرنسا تمتلك دور كبير في القارة الإفريقية ومن صالح مصر أن تتعاون مع باريس وكل الشركاء الأوروبين في القارة السمراء.

وأضاف حجاج، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التواجد الفرنسي في إفريقيا يتمثل في بعض القواعد العسكرية، فضلا عن استمرار تأثير الثقافة الفرنسية خلال فترة استعماره للقارة، فلغة التخاطب غير الشرعية هي اللغة الفرنسية والمدارس بنفس اللغة.

وكشف السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن امريكا تطمح إلى أن ترث النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، أما المملكة المتحدة البريطانية فشهدت علاقتها تراجعا واضحا في الفترة الأخيرة.