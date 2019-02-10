كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - لإدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان - تجمع حاشد للجاليات الإيرانية فى وارسو

التجمع من أجل إيران ومؤتمر لايجاز صحفي في وارسو

بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي لمختلف البلدان في وارسو (العاصمة البولندية) ، ستعقد الجاليات الإيرانية في أوروبا تجمعًا كبيرًا في وارسو يوم الأربعاء ، 13 فبراير / شباط للدعوة إلى إدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله الإرهابية على الأراضي الأوروبية وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

سيعقد التجمع في Stadion PGE Narodowy ، البوابة رقم 2 بدءًا من الساعة 12 ظهرًا. الشخصيات المرموقة مثل رودي جولياني ، عمدة مدينة نيويورك السابق ، سيد أحمد غزالي ، رئيس وزراء الجزائر السابق ، روبرت توريسلي ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق ، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ سيتحدثون في هذا التجمع.

سيعقد مؤتمر صحفي قبل التجمع في الساعة 11:30 صباحاً بمشاركة الشخصيات المذكورة أعلاه لإطلاع وكلاء الصحافة على إيجاز صحفي حول آفاق إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط ودور النظام التدميري في تلك المنطقة من العالم.

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