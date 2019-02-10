كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - "أبوزيد" يكشف تفاصيل الفيلم الترويجي الكندي عن التاريخ المصري

معتز عوض

أكد السفير أحمد أبوزيد ، سفير مصر لدى كندا، إن العلاقات المصرية الكندية كبيرة، وهناك أهتمام كبير من المواطن الكندي بأعتبار مصر هي المقصد السياحي له ، مضيفا أن مصر دولة جاذبة للسياحة ولا تحتاج لمجهود .

وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة أن الجالية مشاركة في الحياة السياسية بكندا، لأنها جالية نشيطة ومتفاعلة في الحياة السياسية بكندا.

وتابع سفيرنا بكندا، أن هناك رغبة كندية لإنتاج فيلم ترويجي إفتراضي وواقعي عن المقاصد السياحية لمصر، مع السماح لهم بالتصوير ودخول كاميرات لأهم المعالم السياحية لتصوير التاريخ المصري بتقنية الواقع الافتراضي.

وأوضح أبوزيد أن هناك مجموعة من الإتصالات تتم مع وزارة السياحة ، للسماح بتصوير فيلك كندي إفتراضي عن مصر.