كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - الإدارات التعليمية في القاهرة تتسلم التابلت للأول الثانوي

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية بالقاهرة، وعددها 32 إدارة، تسلمت "التابلت"، من ديوان عام المديرية، استعدادًا لتسليمها لطلبة الصف الأول الثانوي بجميع مدارس العاصمة.

نظام تقسيط تصاعدي مميز، وأنظمة سداد حتى 10 سنوات، لتلبى كافة الاحتياجات

يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتي تطبق نظامًا تعليمًا جديدًا، لطلاب رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي.

من جانبه، تفقد اليوم الأحد، مدير المديرية، الصف الأول الثانوي، وتابع وشدد علي استلام الطلبة إقرارات استلام التابلت، استعدادًا لتوزيعه عليهم وفق توجيهات وزير التربية والتعليم.