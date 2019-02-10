كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - إستقبال النجم رامي مالك بحفاوة في حفل البافتا بلندن



استقبل البريطانيون النجم المصري رامي مالك بحفاوة شديدة فور وصوله حفل توزيع جوائز البافتا في دورته الـ72 والذي يقام في قاعة رويال البرت بالعاصمة البريطانية لندن. وينافس رامي على جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody مع برادلي كوبر وكريستيان بيل. حفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ويحضرها هذا العام دوق دوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

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