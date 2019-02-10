كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - بالصور .. روح الفكاهة والمرح تسيطر علي كواليس مسلسل "إبن الأصول"

يكمل فريق عمل مسلسل "ابن الأصول" تصوير عدد من المشاهد في إحدى الفيلات الخاصة، والتي تحمل الديكور الرئيسي لأسرة حمادة هلال.

وشهدت كواليس العمل حالة من المرح والود بين فريق العمل وتحديدًا بين آيتن عامر وحمادة هلال ورانيا منصور.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

مسلسل "ابن الأصول" تدور أحداثه في إطار اجتماعي به خط كوميدي، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

