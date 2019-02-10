كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - حبس طلاب الأزهر المتهمين بالإساءة للترانيم والصلوات المسيحية 4 أيام

قررت نيابة الزقازيق الكلية، مساء اليوم، حبس 4 طلاب بالأزهر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إزدراء الدين المسيحي من خلال تصوير فيديو يتضمن إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

وكانت وزارة الداخلية سبق أن أعلنت أنه بالإشارة إلى مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط" تم تشكيل فريق بحث والتوصل إلى الشباب الذين ظهروا خلال الفيديو.

وحسب "بيان الداخلية"أنه جرى ضبط المذكورين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه بتاريخ 31 من يناير الماضي، بمنزل "السيد.م.س- طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر"، وقيام "مصطفى.ح.ف- طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية" ببث الفيديو عبر قناته على "يوتيوب" بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية.