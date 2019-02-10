كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد



نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك أثناء احتفاله بعيد ميلاد زوجته ندى الكامل. وأثار الفيشاوى الجدل مرة أخرى خاصة بعد تقبيل زوجته أمام العامة عقب الاحتفال بعيد الميلاد. وكانت اَخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "122" مع الفنان طارق لطفي، وحقق من خلال دوره ردود فعل إيجابية. وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منه، وذلك بخلاف أبعاد وزوايا التصوير التي تصل إلى تقنية 4D، وإضافة لما سبق يدور الفكر العام للعمل بصفة عامة ما بين الأكشن والرعب والتشويق.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.