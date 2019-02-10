كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - شاهد .. حبيبة رامي مالك تخطف الأنظار بحفل البافتا



خطفت الممثلة البريطانية لوسي بوينتون حبيبة النجم المصري رامي مالك، الأنظار إليها فور وصولها حفل توزيع جوائز البافتا في دورته الـ72 والذي يقام في قاعة رويال البرت بالعاصمة البريطانية لندن. وظهرت لوسي بفستان ذهبي مع لمسات مكياج اللامعة على السجادة الحمراء، وهي الاطلالة التي أظهرت جمالها بشكل ملحوظ. حفل البافتا تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون سنويًا بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ويحضرها هذا العام دوق دوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتقدمه الممثلة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

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