كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - قمة الحكومات تستشرف أمراض المستقبل : ياحفيظ ياستار

القمة العالمية للحكومات تستشرف تحديات الأمراض والأوبئة المستقبلية

منتدى الصحة العالمي الأول يعزز جهود مواجهة التحديات العالمية

تحذيرات من أمراض المستقبل المجهولة

العالم يفقد أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بسبب مرض السرطان

50 مليون شخص يتوقع وفاتهم بسبب الأمراض المعدية بحلول 2050

دبي، 10 فبراير 2019: هل نحن مستعدون لأمراض المستقبل؟ وهل العلاج بالخلايا أصبح أحد الخيارات الجديدة لمواجهة التحديات الصحية؟، أسئلة كثيرة تناولها منتدى الصحة العالمي وبحث عن إجابات لها لوضع أفضل التصورات والعلاجات التي تحمي الإنسان من الأمراض والأوبئة المستقبلية، والتي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتخفيض معدل الوفيات بالأوبئة، المتوقع أن تصل إلى 50 مليون شخص بحلول العام 2050.

وسلط منتدى الصحة العالمي الذي يعقد ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات الضوء على أبرز التحديات الصحية التي يواجهها العالم اليوم، والأمراض والأوبئة المستقبلية المتوقعة بما يسهم في تعزيز الجاهزية العالمية للأمراض والوقاية منها والحد من تأثيراتها على البشر لخدمة الإنسانية جمعاء، كما ناقش الإحصاءات العالمية حول الأمراض، وضرورة تضافر الجهود للوقاية منها ومكافحتها.

جهود عالمية في مواجهة التهديدات الصحية

وتحدث الدكتور بيتر سيبرجر، مدير معهد ماكس بلانك للمواد الغروية والأسطح الفاصلة في جمهورية ألمانيا، عن جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة التهديدات الصحية العالمي، وصعوبة إنتاج اللقاحات والمعوقات التي تقف بطريق جهود التحصين العالمي ضد الأمراض والأوبئة ونشر العلاجات وتوفيرها على أوسع نطاق لمصلحة جميع دول العالم.

وقال: "إننا نفقد ما يزيد عن 8 مليون شخص سنوياً بسبب مرض السرطان، ونتوقع وفاة 50 مليون شخص بسبب الأمراض المعدية بحلول العام 2050، وفي الآونة الأخيرة وتحديداً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ظهر مرض حديث لم يتم اكتشاف علاج جذري له إلى الآن، وهو "كليسبيلا نيمونيا"، إضافة إلى العديد من الأمراض الفتاكة الأخرى".

وأضاف سيبرجر: "الأمراض المعدية تمثل مشكلة خطيرة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات على نطاق عالمي، والحل لهذه المعضلات يقع على عاتق الحكومات، فهي التي تستطيع التقليل من سرعة انتشار هذه التهديدات من خلال إعادة النظر في الأنظمة الصحية واتخاذ إجراءات لحماية الإنسان ابتداء من اليوم".

خيارات جديدة لمواجهة التحديات الصحية

من جهته، تحدث الدكتور روبرت جيه حريري، مؤسس شركة سيليولاريتي، خلال الجلسة الثانية والتي حملت عنوان "العلاج بالخلايا.. خيارات جديدة لمواجهة التحديات الصحية"، حول أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلم الأورام المناعي، وأهمية الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض وفي محاربة السرطان.

وقال حريري: "إن العمر الافتراضي للأفراد على المستوى العالمي في نقص متنامي، وذلك نتيجة انتشار العديد من الأمراض غير القابلة للعلاج، مشيراً إلى قدرة الخلايا الجذعية الإعجازية في قلب المقاييس، كونها تحمل أملاً عظيماً لعلاج العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض الدم والسكري والقلب والزهايمر والشلل الرعاش والتهابات المفاصل المزمنة والمناعية وأمراض العيون وغيرها.

ويشكل منتدى الصحة العالمي الذي تُنظّمه القمة العالمية للحكومات لأول مرة منصة تجمع الحكومات وصُنّاع القرار والمهتمين والمختصين في المجال الصحي من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، لاستشراف الأمراض والأوبئة المستقبلية وتطوير سبل الوقاية منها، والحد من تداعياتها السلبية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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منتدى الصحة العالمي يستشرف أمراض المستقبل

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عبدالرحمن العويس يدعو إلى بلورة رؤية عالمية للتعامل مع التهديدات الصحية المستقبلية

وزير الصحة:

العالم دخل مرحلة جديدة في مجال تطوير الرعاية الصحية العالمية

التوجه الجديد لتقديم الرعاية الصحية يستند إلى الشراكة مع المريض

دبي، 10، فبراير 2019: يكتسب استشراف الأمراض والأوبئة المستقبلية أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بأمراض جديدة ومتنوعة رغم التطور الحاصل في مجال تشخيص الأمراض والتقنيات العلاجية الحديثة، ما يستدعي إعادة تصميم وابتكار أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية في العالم، وتوفير خدمات مبتكرة بكفاءة عالية وبأقل التكاليف، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط صحية مرتبطة بالنشاط البدني لتعزيز جودة حياة المجتمعات.

واستضافت القمة العالمية للحكومات في يومها الأول منتدى الصحة العالمي الذي ناقش عدداً من المحاور التي تناولت سبل الوقاية من أمراض المستقبل والحد من تداعياتها السلبية على مستقبل البشرية ودور الحكومات في تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير العلاجات وإيجاد آليات مبتكرة لإيصال الأدوية لكل الذين يعانون من الأمراض والأوبئة في جميع أنحاء العالم.

تحسين الجاهزية العالمية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في كلمته الافتتاحية، أن العالم يتجه بشكل متزايد نحو تحسين جاهزيته لمواجهة الأمراض المستقبلية، مشيراً إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة في مجال تطوير الرعاية الصحية العالمية التي لم يشهد لها مثيل من قبل، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وما توفره من إمكانية التكامل والاندماج في وسائل التشخيص والعلاج ورفع الجاهزية للوقاية من الأمراض ودعم الأبحاث العلمية التي تساهم في تطوير علاجات فعالة ما أحدث تحولاً نوعياً في قطاع الرعاية الصحية.

ودعا العويس إلى بلورة رؤية مشتركة وموحدة للتعامل مع التهديدات الصحية التي تشكلها الأمراض والأوبئة المستقبلية بالاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التوجه الجديد لتقديم الرعاية الصحية يستند إلى الشراكة بين المريض والقطاع الصحي Patient-Public Partnership كون الإنسان محور اهتمام قطاع الرعاية الصحية وهو النهج ذاته الذي تتبناه دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض.

شافي أحمد: الابتكارات الطبية أحدثت ثورة في تشخيص وعلاج الأمراض العصرية

وأشار الدكتور شافي أحمد مساعد العميد في كلية بارتس ولندن للطب في المملكة المتحدة خلال مشاركته في أعمال منتدى الصحة العالمي، إلى أن الابتكارات الطبية الحديثة أحدثت ثورة في أسلوب تشخيص وعلاج العديد من الأمراض العصرية، وتحسين طريقة تقديم الرعاية الصحية باستخدام البرامج والتطبيقات الصحية المتخصصة.

وتحدث عن تكنولوجيا المستقبل في خدمة الرعاية الصحية ودور الابتكارات في علاج الأمراض حيث أصبح بإمكان الأطباء والجراحين اليوم الاستعانة بمنظومة متكاملة من الممارسات والتجارب الطبية المتقدمة والبيانات التحليلية للحصول على تشخيص أدق ونتائج أفضل لمرضاهم، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على صعيد استخدام التكنولوجيا في تشخيص وعلاج الأمراض وإجراء العمليات الجراحية ما يساعد على تحقيق الهدف المشترك في تحسين وصول الجميع إلى خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة.

واستعرض شافي بعض البرامج والتطبيقات الهاتفية التي تمكن المرضى من حجز مواعيد مع الأطباء والتواصل معهم، بينما يستطيع الطبيب رؤية المريض وتشخيصه عبر الشاشة وتقنية التعرف على الوجه مما يسهم في الحصول على نتائج تشخيص أدق مقارنة بالأساليب التقليدية وبالتالي التقليل من الأخطاء البشرية.

وأضاف أن التقنيات الجديدة كنظارات الواقع الافتراض والذكاء الاصطناعي وتقنيات ثلاثية الأبعاد وأجهزة المحاكاة وغيرها من التقنيات الحديثة توفر للأطباء كماً كبيراً من المعلومات الحيوية عن حالة المريض مما يسهل عملية تشخيص المرض وعلاجه بصورة أدق، كما تطرق إلى استخدام تقنية البيانات الكبيرة Big Data وأهميتها في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض وإعداد التقارير الطبية حولها.

وأضاف أن الطب الحديث قطع أشواطاً طويلة في الاستفادة من هذه البيانات في علاج المرضى الذين يفصل بينهم آلاف الكيلومترات، وسلط الضوء على استخدام الروبوتات المتصلة بالشبكة في إجراء العمليات الجراحية وتجربة طبيب صيني في إجراء عملية جراحية ناجحة مؤخراً باستخدام تقنية الروبوتات.

توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الرعاية الصحية

ويعتبر الاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من الأولويات الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها في ظل الطفرة التي يشهدها العالم على صعيد التقنيات الطبية واختراع الوسائل المبتكرة لتشخيص وعلاج العديد من أمراض العصر.

‏ويتيح التطور المتزايد للأجهزة الطبية وتقنيات التشخيص الوصول إلى خدمات طبية عالمية المستوى من خلال التواصل المباشر مع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية في أي مكان حولا العالم باستخدام أجهزة الهواتف الذكية والحصول على أفضل الاستشارات الطبية لمختلف الأمراض.

وتركز أعمال القمة العالمية للحكومات على جعل موضوع تعزيز الصحة العالمية قاسماً مشتركاً للعديد من فعالياتها وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة في إعادة تصميم وابتكار أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير خدمات وعلاجات مبتكرة أساسها تطوير الحالية الصحية العالمية وبناء مستقبل أفضل وحياة صحية سليمة لجميع البشر.