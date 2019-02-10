كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - الكويت تدخل " جينيس " بأطول علم - 2019 متر رفعه الاف الطلاب .. فيديو

دخلت دولة الكويت، اليوم الأحد، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بأطول علم في العالم والذي بلغ طوله 2019 مترا رفعه آلاف الطلبة والمعلمين، وفق ما قال مسئولون كويتيون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الكویتي، حامد العازمي، "إن دخول الكویت موسوعة "جینیس" للأرقام القیاسیة بأطول علم یؤكد الإصرار والعزیمة على تخلید اسم وطننا الغالي في ھذا السجل العالمي".

وجاء تصريح "العازمي" للصحفیین على هامش الاحتفال شارك فيه 4 آلاف طالب ومعلم بدخول البلاد إلى الموسوعة العالمية تزامنا مع احتفالات الكویت بأعیادها الوطنیة.

وتتزامن هذه الاحتفالیة مع احتفالات الكویت بعید الاستقلال الـ58 وعید التحریر الـ28 والذكرى الـ13 لتولي أمیر الكويت مقالید الحكم.