كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - النجم العالمى المصرى الأصل رامى مالك يخطف الأضواء بحفل البافتا .. بالصور

خطف النجم العالمي الشهير ذو الأصل المصري رامي مالك أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالته البيضاء الأنيقة الجذابة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية "BAFTA" في دورته الـ 72، المقامة في العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الأحد.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم من بينهم ستيفن وولي وإليزابيث كارلسن وتيموثي شالاميت وتوم هدلستون ورامي مالك وماهرشالا على وسام روكويل وآدم درايفر وبرادلي كوبر وستيف كوجان وكريستيان بيل وجيسي باكلي وليتيسا رايت وإيما ستون وكلير فوي ومارجوت روبي وليلي كولينز وإيمي آدمز وميليسا مكارثي واوليفيا كولمان وفيولا دافيس وجلين كلوز وغيرهم.

