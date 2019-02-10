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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - شاهد - معشوق رونالدو يقتحم الملعب لتقليد احتفاله الشهير
في واقعة طريفة قام أحد مشجعي فريق يوفنتوس الإيطالي، بالنزول الى أرضية ملعب مابي خلال مباراة اليوفي ضد ساسولو، والتي انتهت منذ قليل بفوز السيدة العجوز بثلاثية نظيفة.
واتجه المشجع فور نزوله إلي أرضية الملعب نحو كريستيانو رونالدو من أجل معانقته، وقام بخلع قميصه وتقليد احتفال رونالدو الشهر بعد تسجيله الهدف، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع من أرضية ملعب اللقاء.
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