كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - بالصور - إطلالة الأمير ويليام وكيت ميدلتون بحفل جوائز البافتا

وصل الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج الحسناء كيت ميدلتون، وتألقا بإطلالتهما الأنيقة الجذابة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية "BAFTA" في دورته الـ72، المقام في العاصمة البريطانية "لندن"، مساء اليوم الأحد.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم من بينهم ستيفن وولي وإليزابيث كارلسن وتيموثي شالاميت وتوم هدلستون ورامي مالك وماهرشالا على وسام روكويل وآدم درايفر وبرادلي كوبر وستيف كوجان وكريستيان بيل وجيسي باكلي وليتيسا رايت وإيما ستون وكلير فوي ومارجوت روبي وليلي كولينز وإيمي آدمز وميليسا مكارثي واوليفيا كولمان وفيولا دافيس وجلين كلوز وغيرهم.

