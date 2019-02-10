كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - مذيع أفريقى لأول مرة على شاشة دى إم سى .. فيديو

شارك الإعلامي النيجيري عبدالقادر دتي، في تقديم حلقة اليوم، من برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، كأول إعلامي نيجيري يشارك في تقديم برنامج على شاشة مصرية، وذلك بمناسبة استلام مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال الإعلامي النيجيري الذي يعمل في شبكة الإذاعات الموجهة لدول غرب إفريقيا في قطاع الإذاعة بماسبيرو، إن القارة السمراء تعلق أمالًا عريضة على مصر ورئيسها، موجهًا الشكر للبرنامج على إعطاءه فرصة تقديم البرنامج.

وقدم دتي، البرنامج، بمشاركة الإعلامية سارة حازم، أما الإعلامي عمرو خليل، المقدم الثاني للبرنامج، فقد أجرى لقائين مع غسان سلامة، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مندوب السودان.