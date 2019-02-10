كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - بالفيديو.. إعصار بنفيكا يُدمر ماديرا بعشرة أهداف في الدوري البرتغالي

بنفيكا

شدد بنفيكا الخناق على غريمه التقليدي بورتو، في صراع المنافسة بينهما على صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وحقق بنفيكا، انتصاره السادس على التوالي، حيث اكتسح ضيفه ناسيونال ماديرا، بنتيجة (10-0)، اليوم الأحد، على ملعب النور، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

وتقدم بنفيكا بهدف مبكر، حمل توقيع لاعبه أليكس جريمالدو في الثواني الأولى للمباراة، قبل أن يضيف السويسري هاريس سيفيروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (21 و27).

وأضاف جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة (50)، ثم سجل بيتزي الهدف الرابع في الدقيقة (54) من ركلة جزاء، في حين أحرز فيرو الهدف السادس بعدها بدقيقتين.

وأحرز روبن دياز وجوناس الهدفين السابع والثامن لبنفيكا في الدقيقتين (64 و85)، فيما سجل رافا سيلفا الهدف التاسع في الدقيقة (88).

واختتم جوناس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف العاشر لبنفيكا في الدقيقة (90).

وارتفع رصيد بنفيكا إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة عن بورتو (المتصدر)، والذي واصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بتعادله بنتيجة (1-1)، مع مضيفه موريرينسي، أول أمس الجمعة، في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد ناسيونال ماديرا، عند 20 نقطة في المركز الـ16، بعد أن تلقى خسارته الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي والخامسة في مبارياته الست الأخيرة.