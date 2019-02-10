كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:39 مساءً - مصر الغد : ما أحوج التعليم الثانوي لعودة نظام «الفتوة

د.م. نـادر ريـاض

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رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني

لو كان الأمر بيدي لأمرت بإنشاء آلية محكمة ومنضبطة لتدريب طلبة التعليم الثانوي بالكامل وعلي مدي ثلاث سنوات تدريباً عسكرياً محسن الإعداد.

هذا الأمر ليس بدعة جديدة حيث أنني كنت من سعداء الحظ الذين تمتعوا بمبادئ الروح العسكرية انضباطاً وسلوكاً وأداء شأني شأن زملائي في هذه المرحلة من التعليم الثانوي العام في عصر الزعيم جمال عبد الناصر حيث سمي هذا النظام بنظام (الفتوة) والذي استمر لما بعد عصر عبد الناصر مما كان له فوائد علي الشباب لا ينكر فضلها.

أما عن مزايا وفوائد التدريب العسكري في المرحلة الثانوية فهو أمر ليس خافيا علي أحد،فما أحوج شبابنا أن يعرف الانضباط سلوكاً وأداء بدءاً من الوقوف »إنتباه» والسير معتدل القامة رافع الرأس، ناهيك عن عظمة الاستجابة للنداء علي اسمه بقول »أفندم» الصارمة.

أما عن التأهيل البدني والنفسي ودراسة الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية ومضادات الدروع والخطط التكتيكية والاستراتيجية فحدث ولا حرج حيث كانت تنتهي الفترة التدريبية لكل سنة دراسية بمشروع اطلاق النار بالذخيرة الحية قوامها ١٠طلقات بندقية ألية وهو عيار شديد البأس يتطلب عزم وجسارة لإستيعاب رد فعل البندقية المستخدمة له. سمح نظام الفتوة آنذاك (التدريب العسكري) بتكوين مايسمي بالقسم المخصوص يضم المتميزين الراغبين في التدريب علي مستويات أعلي مثل التلاحم والاشتباك اليدوي والتعامل دفاعياً ضد مهاجم بالأسلحة البيضاء وتلقي تدريبات بدنية ذات مستويات أعلي،حيث كان ينتقي من بين القسم المخصوص عدد محدود بين ١٠،٥ أفراد من كل مدرسة للتدريب علي الهبوط بالمظلة من طائرات إسقاط الجنود.

وكم كان التنافس شديداً للتسجيل بالقسم المخصوص وصولاً للمستوي الراقي حبذا وإن انتهي بالبعض بخوض تجربة الهبوط بالمظلة ليكون حديث المدرسة لأسابيع وشهور بعدها.. لزم التنويه أني لست متخصصاً في الشئون العسكرية ولا أدعي أني من خبرائها، إلا أنه كان لي شرف التطوع لبضعة شهور من صيف ١٩٦٨طالباً ضمن كتيبة الطلبة والمقاومة الشعبية حيث تمركزنا في مدينة القنطرة غرب إبان أن كان السيد طاهر الأسمر رئيس المدينة وهو رجل ذو إيجابيات لا تحصي،وعايشنا عن قرب مرحلة استعادة الجيش المصري لمقوماته ووقوفه سداً منيعاً يحمي الأرض والعرض مستنهضاً بذلك الحس الوطني الجياش لدي الشعب بجميع فئاته، بينما صدي كلمات محمد نوح يدوي في الآذان.. شدي حيلك يا بلد.

المستهدف من هذا الطرح ينحصر في الفائدة المرجوة وآثارها علي الشباب في هذه المرحلة العمرية المبكرة من تعلم الانضباط والصرامة والجدية تلبية لنداء (اخشوشنوا) وهو أمر نتمني أن نراه في أولادنا وأحفادنا عودةً لروح الانضباط والجلد في معركة الحياة تحقيقاً لطموحات لن تتحقق إلا بالجلد والعمل الدءوب المنضبط.