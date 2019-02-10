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نشرت الفنانة راندا البحيري، اليوم، صورة جديدة من داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تستعرض مهارتها في "فتح الحوض"، مُعلقة: "القيام بالحركة أمر سهل".
وتفاعل العديد من جمهورها مع الصورة، حيث أشادوا برشاقتها، في حين ربط البعض الصورة، بصورة ياسمين صبري الأخيرة، والتي ظهرت فيها تؤدي نفس الحركة.
وكانت الفنانة الشابة ياسمين صبري، نشرت صورتها أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تمارس رياضة "فتح الحوض".
وظهرت "صبري" مرتدية سترة مخملي باللون الكحلي، مع بنطلون رياضي منقوش، وشعر كيرلي.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تستعرض مهارتها في "فتح الحوض".. ومتابعيها: "بتقلدي ياسمين صبري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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